Agente Rugani: "Trattative? Tutto può succedere..."

(ANSA) - TORINO, 21 APR - "Daniele sta bene, non ha più sintomi e si sta allenando a casa". Davide Torchia, agente di Rugani, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, non si sbilancia sul futuro del difensore della Juventus, appena guarito dal coronavirus. "Non abbiamo notizie di nessuna trattativa, che sia di scambio o di cessione, anche se nel calcio può succedere di tutto - sottolinea - specialmente nell'estate che verrà: gli scambi potranno aiutare l'impatto economico dell'emergenza Coronavirus".

Dalle parole di Torchia emerge anche un particolare retroscena: "Sarri lo ha sempre apprezzato al punto da averlo richiesto quando è approdato sulla panchina del Napoli e anche a Londra, sponda Chelsea. Rugani non avrà giocato tutte le partite e non sarà un titolare inamovibile, ma si è sempre trovato di fronte ad alcuni dei migliori difensori in circolazione. Se la Juve non lo avesse ritenuto all'altezza, non lo avrebbe tenuto per cinque anni. Non è ancora un leader, ma è difficile diventarlo: ha tempo per farlo, non ha più 18 anni ma nemmeno 32". (ANSA).