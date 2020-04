25 aprile: Appendino,maratona web per arrivare a più giovani

(ANSA) - TORINO, 21 APR - "La distanza fisica che è imposta fra noi a causa dell'emergenza Coronavirus non sarà distanza rispetto a ciò che il 25 aprile ci ha consegnato, valori che sono trasversali a tutta la nostra città". Lo ha sottolineato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, nella videoconferenza di presentazione della maratona web di 8 ore con oltre 300 ospiti che il Comune ha organizzato per festeggiare il giorno della Liberazione. "Quello di quest'anno - ha ricordato la sindaca - sarà un 25 aprile diverso per come lo celebriamo, non per ciò che rappresenta e per i suoi valori, di cui dobbiamo essere sempre portatori".

"Ci siamo sempre interrogati su come raggiungere i più giovani, che non avranno come noi testimonianze dirette di quella lotta - ha aggiunto - e crediamo che questa modalità sia utile proprio per raggiungere loro: la maratona web con cinema, musica, teatro, letture punta proprio a questo".

"Ricordo a tutti - ha concluso Appendino - che vige il divieto di assembramento. Il 25 aprile, come negli altri giorni, non sarà possibile riunirsi in strada o negli spazi pubblici, nessuno sarà autorizzato ad assembrarsi per le vie o per le piazze". (ANSA).