Torino, rafforzati controlli per il 25 aprile

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Saranno rafforzati nel territorio di Torino in occasione del 25 aprile i controlli per il rispetto delle disposizioni anti Coronavirus. E' quanto ha deciso oggi il Cosp-Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla luce delle tensioni che si sono verificate ieri in città e degli appelli a "mobilitazioni e raduni" di "diversa provenienza" che "stanno circolando in rete e sui social media". (ANSA).