Teatro Coccia lancia opera in smart working

La modalità dello smart working applicata al teatro e alla lirica: nasce così 'Alienati' la prima opera Smart Working ideata e prodotta da Fondazione Teatro Coccia di Novara.

In questo periodo di sospensione forzata la direzione del teatro novarese ha riunito una task force di compositori, autori, registi, cantanti per dare vita a un lavoro inedito che trae spunto dall'isolamento casalingo per generare connessioni.

I cinque compositori, Federico Biscione, Alberto Cara, Cristian Carrara, Federico Gon e Marco Taralli, hanno composto le arie per i protagonisti dell'opera condividendo a distanza suggestioni e mondi musicali. Il soggetto è stato affidato alla penna di Stefano Valanzuolo, Vincenzo De Vivo lo ha reso un libretto dal sapore divertente e a tratti irriverente.

Il cast di interpreti è formato da voci di altissima caratura e fama internazionale. Ma la novità di 'Alienati' non è solo questa. Al pubblico che assisterà all'opera tramite il sito del Teatro Coccia www.fondazioneteatrococcia.it verrà data l'opportunità di scegliere il "destino" dei personaggi trovandosi di fronte a veri e propri bivi. La fruizione da casa rende gli spettatori anche protagonisti del racconto potendone decidere gli sviluppi. (ANSA).