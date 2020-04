Questore, "tensioni Torino bieca strumentalizzazione"

(ANSA) - TORINO, 20 APR - "Un bieco tentativo di strumentalizzare un'operazione di polizia": il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, parla così delle tensioni create ieri da un gruppo di anarchici che ha ostacolato l'arresto di due scippatori. L'episodio, spiega, "non c'entra nulla con l'emergenza coronavirus e con i controlli che la polizia effettua dallo scorso 11 marzo. E' chiaro che per noi è difficile consentire strumentalizzazioni, per cui applicheremo con rigore la legge".

A proposito dell'iniziativa di disobbedire alle norme annunciata dalla galassia anarchica e antagonista per il 25 aprile, "le disposizioni del governo sono chiare: - commenta il questore . tutte le manifestazioni sono sospese per cui verranno fronteggiate in ogni loro forma". (ANSA).