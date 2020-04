Positivo al Covid ha versamento pleurico, salvato a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Positivo al coronavirus, un paziente con versamento pleurico polmonare massivo è stato salvato alle Molinette di Torino grazie a un intervento mini-invasivo in anestesia locale. In piena emergenza Covid-19 si tratta di un successo reso possibile da multidisciplinarietà e collaborazione clinica tra ospedali, quello di Ivrea dove il paziente - un uomo di 44 anni - era ricoverato - e appunto le Molinette. Il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze. Dopo la quarantena l'uomo si è negativizzato e nei prossimi giorni verrà dimesso.

A complicare l'intervento una cardiopatia, che ha reso necessario procedere con tecnica mini-invasiva e in anestesia locale, senza intubazione, con tutte le difficoltà correlate alla necessità di ridurre la diffusione dell'infezione nell'ambiente e tra gli operatori. L'intervento è stato effettuato dall'équipe formata dai chirurghi toracici Pier Luigi Filosso, Riccardo Cristofori e Giovanni Lanza e dall'anestesista Gerardo Cortese (della Rianimazione universitaria diretta da Luca Brazzi). Durato circa 1 ora e 20 minuti, l'équipe chirurgica è riuscita a drenare circa 2.300 cc di pus dal torace del malato. Ora la situazione polmonare legata al versamento è del tutto sotto controllo. (ANSA).