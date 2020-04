Coronavirus: Palagiustizia, rilevazione temperatura a tutti

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Misurazione della temperatura corporea su chiunque, a qualsiasi titolo, faccia ingresso nel Palazzo di giustizia di Torino e negli uffici giudiziari delle ex Nuove. Lo ha deciso il procuratore generale, Francesco Saluzzo. Se sarà pari o superiore a 37,5 gradi sarà vietato l'accesso.

Proprio oggi a Palazzo di giustizia subalpino è in programma una ripresa parziale delle attività ordinarie nel settore civile.

Della rilevazione si occuperà il "Gruppo volontario dell'associazione nazionale dei carabinieri" di Torino, che disporranno di quattro termoscanner (ne è previsto un quinto) forniti dall'Unità di crisi della Regione Piemonte.

Il protocollo prevede lo svolgimento dell'operazione fino al 30 giugno.

Il pg Saluzzo si è detto del parere che "se la persona positivamente 'rilevata' ha come destinazione un'udienza o la comparsa davanti a un giudice o un pm, la sua mancata comparizione dovrebbe essere intesa come giustificata". (ANSA).