Coronavirus: Appendino,preoccupanti dati mortalità nelle Rsa

(ANSA) - TORINO, 20 APR - La mortalità negli ultimi 3 mesi nelle Rsa torinesi "è stata di 102 casi a febbraio, 199 a marzo e 197 nei primi 18 giorni di aprile" e "paragonando i dati a quelli disponibili per l'anno passato, registriamo per i mesi di marzo e aprile una differenza di oltre 217 decessi, con soli 58 segnalati come positivi al Covid". A illustrare i dati, nelle comunicazioni al Consiglio comunale, la sindaca Chiara Appendino "Stiamo cercando - ha aggiunto - dei dati comparativi sulla mortalità a casa per persone con la stessa fascia di età degli ospiti delle Rsa, ma è evidente che l'incremento è preoccupante".

Per Appendino quello delle Rsa è un tema "urgente e delicato.

Non solo per gli ospiti e per i lavoratori, non solo per chi amministra in questa difficile fase, ma per l'intera comunità. A pagare il prezzo più alto della pandemia infatti, sono le persone più fragili e più indifese - ha aggiunto - per questo continueremo a non risparmiarci un minuto per affrontare e superare questa emergenza".

La sindaca ha anche annunciato che oggi "è previsto un incontro ristretto tra Prefettura e Città Metropolitana per programmare strategie e prosecuzione dei lavori", mentre la prossima settimana sono in programma "nuovi incontri con le cabine di regia" avviate nelle diverse province. (ANSA).