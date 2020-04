Coronavirus: Piemonte, task force per la fase 2 della sanità

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Il Piemonte si affida a una task force per la fase 2 della sanità. Presieduta dall'ex ministro della Salute Ferruccio Fazio, dovrà analizzare le carenze strutturali che l'emergenza coronavirus ha messo in luce nel sistema sanitario piemontese e da lì ripartire per la futura programmazione. "Oggi che le ferite sono ancora aperte siamo in grado di capire dove il sistema sanitario necessita di maggiori interventi e da lì ripartiremo per costruire una reale medicina di territorio", spiega il governatore Alberto Cirio.

"L'obiettivo è quello di guardare al territorio e al rapporto dei vari ospedali con questo". Lo afferma all'ANSA Ferruccio Fazio, ministro della Salute dal 2009 al 2011 scelto dal governatore Alberto Cirio per guidare la task force per la fase 2 della sanità in Piemonte. "Vedremo come impostare il lavoro nell'interesse della Regione", si limita ad aggiunge Fazio, attuale sindaco di Garessio, poco più di 3mila abitanti in provincia di Cuneo.

Medico nucleare e pioniere in Italia nell'utilizzo della PET, fu proprio Fazio nel 2009, allora vice ministro della Salute, a gestire l'emergenza in Italia da virus A/H1N1 - la cosiddetta influenza suina - coordinando una specifica Unità di crisi nazionale per affrontare la pandemia. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tecnomed, dell'Università di Milano-Bicocca dove ha insegnato per quasi 15 anni, è anche Senior Advisor di Ernst & Young. La delibera con cui la Regione Piemonte affiderà a Fazio la guida della task force, che dovrà supportare l'assessorato alla Sanità e la Giunta, sarà approvata domani dalla Giunta regionale. (ANSA).