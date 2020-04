Coronavirus: morto nell'Alessandrino medico del 118

(ANSA) - TORINO, 19 APR - E' morto di Coronavius nell'Alessandrino a 62 anni, Renato Pavero, medico in servizio al 118, di cui era coordinatore di Area 2 e Centrale Operativa.

Originario di Ameglia (La Spezia), era anche un appassionato giocatore di golf.

"A quanto ci risulta - è il commento della Croce Rossa - era ricoverato a Casale Monferrato, intubato da diverse settimane.

Pensavamo comunque potesse farcela. Ad aver perso la 'battaglia' è come se fossimo un po' tutti". Anche dalla sede Cri di Valenza il cordoglio per "la perdita di un brav'uomo che insieme a noi operava sulle ambulanze e rappresentava un punto di riferimento da tanti anni". (ANSA).