Coronavirus: morto marito sindaca Sale

(ANSA) - SALE (ALESSANDRIA), 19 APR - "Ha lottato come un guerriero per 3 settimane, ma non ce l'ha fatta". Sono le parole con cui Lazzarina Arzani, sindaco di Sale (Alessandria) ha annunciato il decesso del marito, Rino Destro, 64 anni, dovuto al Covid-19.

Destro, di professione agricoltore, era stato arbitro di calcio e aveva anche diretto partite di serie C. E' deceduto nella clinica 'Città di Alessandria'.

Aveva tre figli. (ANSA).