Siccità: qualche pioggia attesa tra domenica e lunedì

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Dalle previsioni meteo per le prossime 48 ore arriva la promessa di qualche pioggia per mitigare la siccità che preoccupa in PIemonte dopo un inverno mite e con scarsissime precipitazioni e il primo mese di primavera sulla stessa falsariga. Domani le prime avvisaglie di una perturbazione che dovrebbe portare piogge dapprima a ridosso delle zone montane e pedemontane - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - e poi fino alle pianure. Il giorno più piovoso dovrebbe essere lunedì 20 aprile, quando le temperature subiranno un calo, abbassando la quota delle nevicate fino a 1700 metri. Nella serata di lunedì è previsto un miglioramento del tempo. (ANSA).