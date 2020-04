Coronavirus: Piemonte supera 20mila contagi, aumento guariti

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Sono oltre 20mila i contagi da coronavirus in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato 627 positivi in più (il doppio dell'Emilia-Romagna), per un totale dall'inizio dell'emergenza di 20.581. I decessi sono invece 78, di cui 21 registrati nella giornata di oggi. Le vittime totali sono così 2.302. Anche in calo i ricoverati in terapia intensiva: sono 322, 6 in meno rispetto a ieri.

Aumentano i guariti: il numero complessivo è di 2.440, 304 in più di ieri. Altri 1.648 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 94.278, di cui 48.384 risultati negativi. (ANSA).