Coronavirus: Osapp, almeno 60 positivi in carcere Torino

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Nel carcere di Torino si sta verificando una "situazione estremamente grave e preoccupante".

Lo afferma il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, secondo cui "su 1.250 detenuti almeno 60 sarebbero risultati positivi al coronavirus. Di questi - aggiunge - una decina sarebbero già usciti, mentre 47 sarebbero ancora allocati all'interno, distribuiti su tre reparti".

"Il personale di polizia penitenziaria - osserva Beneduci - ha paura di prestare servizio, a motivato timore per la propria incolumità, laddove i dispositivi di protezione individuale non stati forniti in maniera sufficiente a parte le mascherine chirurgiche che tra l'altro il personale indossa in questo momento per più giorni consecutivi".

Il personale, è l'appello dell'Osapp all'Unità di crisi regionale e al governatore Cirio, chiede di "effettuare tamponi con urgenza in maniera massiccia, anche perché tra i detenuti sarebbe in uso scambiarsi effusioni in maniera più che palese, con l'evidente scopo di contrarre una positività che faciliterebbe l'uscita all'esterno". (ANSA).