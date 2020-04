Eugenio in Via Di Gioia lanciano campagna #CiboinTurin

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Il gruppo musicale Eugenio in Via Di Gioia si mobilita per Torino, città in cui la band è nata, con la campagna #CIBOINTURIN, ideata per contribuire a ridurre l'emergenza alimentare che tocca anche il capoluogo piemontese in seguito all'emergenza Coronavirus.

Attraverso la rubrica Instagram #CIBOINTOUR il gruppo ha condiviso e raccontato il cibo donato dai fan in occasione dei numerosi concerti. #CIBOINTOUR era nato spontaneamente a Roma durante un raduno in piazza, quando un ragazzo portò 1 chilo di carbonara per la band.

"#CIBOINTOUR - spiegano gli Eugenio in Via Di Gioia - è la nostra rubrica collaborativa con i fan, dedicata all'incontro e all'aggregazione, alla condivisione e all'approfondimento di temi come le filiere etiche, la territorialità e gli sprechi alimentari, in questo momento ci sono migliaia di persone senza cibo e non possiamo restare a guardare, deve arrivare loro un aiuto e anche di qualità".

#CIBOINTOUR diventa così #CIBOINTURIN con l'obiettivo di supportare il Comune di Torino, la Croce Verde, la Consulta per le persone in difficoltà, Banco Alimentare, Caritas e i Servizi Sociali a consegnare spesa e prodotti alimentari, ma anche farmaci e beni di prima necessità a domicilio alle persone in difficoltà. La band lancia una call to action per donare al Comune di Torino - Fondo Solidarietà Covid-19-Iban IT69L0200801033000104431330 con la causale: "Torino Solidale art. 66 dl 18/2020" oppure tramite la piattaforma www.eugenioinviadigioia.it/letteralprossimo. (ANSA).