World Press Photo, torinese Bucciarelli tra i vincitori

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Fabio Bucciarelli, torinese, classe 1980, è tra i vincitori del World Press Photo, il più grande concorso di fotogiornalismo al mondo, nato ad Amsterdam nel 1955 per tutelare la libertà di informazione, inchiesta e espressione come diritti inalienabili e promuovere il foto-giornalismo di qualità. Ha vinto il secondo premio nella sezione "Categoria general news, storie" per un servizio realizzato per L'Espresso sulle proteste in Cile, iniziate a ottobre 2019 dopo l'approvazione di una legge sull'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana della capitale e proseguite per denunciare soprattutto le forti disuguaglianze economiche e sociali del paese. Il cuneese Nicolò Filippo Rosso è giunto, invece, terzo nella sezione "Categoria contemporary issues, storie" con un lavoro sugli effetti della crisi politica e socio-economica in Venezuela e sulla migrazione dei venezuelani in Colombia.

Visti gli annullamenti delle tappe primaverili per le restrizioni dettate dal coronavirus, la mostra vedrà la sua prima esposizione in Italia a Torino: qui, dovrebbe inaugurare, se l'emergenza sarà rientrata, venerdì 18 settembre negli spazi dell'ex Borsa Valori, concessi dalla Camera di Commercio di Torino all'Associazione Culture e Identità Mediterranee che organizza la tappa sabauda. (ANSA).