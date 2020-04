Coronavirus: Tortona, morto vicecomandante municipale

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Tortona, tra le città più colpite dal coronavirus in Piemonte, piange la morte del vicecomandante della polizia municipale, Andrea Gastaldo. L'uomo, 50 anni, era ricoverato da una quindicina di giorni alle Molinette di Torino per complicanze legate al Covid-19.

Dei 25 agenti in organico alla polizia municipale di Torino, tredici sono risultati positivi al coronavirus, tanto che per alcuni giorni il servizio è stato sospeso.

Gastaldo "era una persona gentilissima, disponibile e generosa", lo ricorda don Paolo Padrini, parroco in Val Curone e segretario del vescovo Vittorio Viola. "Ho collaborato tanto con lui per gli eventi legati a Perosi. Mi mancherà tantissimo - aggiunge il sacerdote - Porgo le condoglianze al sindaco Federico Chiodi e a tutto il Comune, a soprattutto a gli agenti della Polizia Municipale di Tortona insieme al loro comandante".

(ANSA).