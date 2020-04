Coronavirus: studio Politecnico,60 aziende pronte per Fase2

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Sono già più di 60 le aziende e le realtà produttive, culturali e ricreative che si sono candidate a sperimentare le misure previste dal Rapporto della task force coordinata dal Politecnico di Torino per gestire la riapertura.

Lo studio, che è stato pubblicato oggi online, si chiama Imprese aperte, lavoratori protetti e ha come slogan l'hashtag #ognunoproteggetutti. Il punto chiave è infatti la condivisione e la fiducia reciproca tra lavoratori e imprenditori e la consapevolezza che solo assumendosi ciascuno le proprie responsabilità si è tutti più tutelati.

"È quanto mai importante in questo momento di difficoltà metterci al servizio del Paese con le nostre competenze. Abbiamo steso questo Rapporto con la collaborazione degli Atenei piemontesi e di un nutrito numero di esperti e tecnici, coinvolgendo il più possibile tutte le parti in causa nel processo della riapertura, per arrivare a indicazioni e metodologie condivise e applicabili, ma anche sostenibili", spiega il rettore del Politecnico Guido Saracco. (ANSA).