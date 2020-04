Coronavirus: pronta area sanitaria Ogr, 92 posti letto

(ANSA) - TORINO, 17 APR - E' pronta a Torino la nuova area sanitaria all'interno delle Ogr, le Officine grandi riparazioni.

La struttura sarà dedicata, in particolare, a posti di terapia subintensiva e degenza per i pazienti affetti da Covid-19, per un totale di 92 posti letto.

I lavori di allestimento, avviati a seguito della sottoscrizione di un'intesa lo scorso 4 aprile tra Regione Piemonte, Prefettura, Comune di Torino e Società consortile per azioni Ogr - Crt e Fondazione Crt, hanno interessato un'area pari a circa 8.900 mq.

L'utilizzo della porzione cult delle Ogr è stato consentito dalla Fondazione Crt proprietaria dell'area che ha riqualificato nel 2017 con un investimento di oltre 100 milioni di euro. La Compagnia di San Paolo ha stanziato 3 milioni per l'allestimento della struttura sanitaria. (ANSA).