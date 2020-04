Coronavirus: caprioli a passaggio nel centro di Casale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 APR - Caprioli nel centro di Casale Monferrato deserto per le misure anti coronavirus. Li ha immortalati il sindaco, Federico Ribolfi, in una immagine commentata con un eloquente "Buongiorno Casale". Esemplari di caprioli erano stati avvistati già nei giorni scorsi per le strade di Alessandria e liberati nella zona verde della Cittadella. (ANSA).