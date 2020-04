Coronavirus: Asti, forze dell'ordine ringraziano ospedale

(ANSA) - ASTI, 17 APR - Sirene spiegate e un lungo applauso davanti all'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale di Asti.

Alcune decine di agenti, militari e addetti dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri, Protezione civile e Croce rossa si sono schierati sull'attenti per manifestare la loro vicinanza a tutto il personale sanitario. "Un segno di riconoscimento per gli sforzi e i sacrifici profusi in questo momento difficile per l'intera nazione" spiega la Questura. (ANSA).