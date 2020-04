Coronavirus: al via distribuzione mascherine ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 APR - E' partita la distribuzione, nelle farmacie di Alessandria, delle mascherine ai cittadini. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ne ha personalmente visitate alcune.

"Ci auguriamo che domani, con l'arrivo di altre, si possano allargare le maglie della distribuzione - afferma il primo cittadino - Un supporto per i cittadini perché possano vivere in sicurezza e una bella dimostrazione di apertura, gentilezza, cortesia e disponibilità da parte delle farmacie. Tutto fa comunità e, se riusciamo a lavorare in questo modo, riusciamo ad affrontare questo clima terribile e, forse, ne usciremo".

Cuttica ha anche notato il buonsenso dei concittadini. "Non ho visto particolari resse per entrare". (ANSA).