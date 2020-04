Torino, lavati e igienizzati corsi e piazze

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Ancora autobotti dell'Amiat al lavoro, la notte scorsa, per la pulizia e igienizzazione delle strade torinesi. Fra le aree interessate dal nuovo intervento, assi viari importanti come i corsi Sebastopoli, Settembrini, Principe Oddone, Tassoni, Appio Claudio, Svizzera, Marche, Lecce, Sacco e Vanzetti. E, ancora, i corsi Regina Margherita, Novara, Trapani, corso Unione Sovietica da corso Giambone al confine della città e l'area tra i corsi Francia, Peschiera, Castelfidardo, Inghilterra.

Lavaggio delle strade anche in grandi piazze come Statuto, Bernini, Massaua e Rivoli, al rondò della Forca, sui lungo Dora e in lungo Po Antonelli, a parco Ruffini e, verso la collina, in strada Traforo del Pino. "Un impegno aggiuntivo da parte dell'azienda incaricata dell'igiene stradale - evidenziano a Palazzo Civico - a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città". (ANSA).