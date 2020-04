Schwarz, riapro il Regio solo se riempio l'80%

di Amalia Angotti (ANSA) - TORINO, 16 APR - "Bisogna immaginare più scenari, anche quelli più negativi, per esempio la possibilità che non si possa inaugurare a ottobre la nuova stagione o che i confini siano chiusi. Ma un po' di ottimismo ci vuole. Per ora sul futuro ci sono solo voci che fanno rumore, senza alcuna attendibilità. Io devo essere pronto a riaprire il teatro appena si potrà". Il sovrintendente del Teatro Regio di Torino, Sebastian Schwarz, mantiene il suo atteggiamento positivo e lavora senza pause in vista della ripartenza.

"Aspetto che mi dicano quando posso riaprire il teatro per un pubblico vero, non per 300 persone. Ogni sera la lirica ha un costo, per coprirlo devo vendere almeno l'80% dei biglietti, se posso vendere il 30 o il 50% dei posti non posso permettermi lo spettacolo. Il problema non è solo quello di avere un decreto che permetta la riapertura dei teatri, è necessario che il pubblico si senta sicuro" spiega Schwarz che ha partecipato al gruppo di lavoro coordinato dal Politecnico di Torino per la Fase 2. La stima del Teatro Regio è di mancati incassi per 1,5 milioni di euro solo per i mesi di marzo e aprile, "ma bisognerà aggiungere sicuramente maggio", sottolinea il sovrintendente.

Il Teatro Regio continua la sua attività online e lancia sui suoi social il nuovo hasthag #LOperaTiSomiglia, un nuovo modo di dialogare con il pubblico e con gli appassionati di opera e di musica che amano i grandi classici. Il modello è la campagna di comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "L'arte ti somiglia" nell'ambito di #ArtYouReady, in rete con i musei italiani. In questo mese di lockdown con #operaonthesofa la platea si è spostata online ed è cresciuta raggiungendo persone che, anche in tempi normali, non avevano la possibilità di andare a teatro. Più di 66.000 persone, di cui il 60% dai 18 ai 65 anni e il 40% oltre i 65 anni, hanno visto le nostre opere su YouTube con Nabucco, titolo più cliccato, seguito a ruota da Carmen. Il 35% del pubblico è straniero: Europa, Uk, Stati Uniti e Giappone. La platea dei follower ha raggiunto i 63.000 utenti sui social (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) e su Facebook, si contano oltre un milione e centomila visualizzazioni dei post.

Moltissimi stanno donando il biglietto al Regio, tramite la modalità messa a disposizione sul sito del Teatro: a oggi la proporzione dei donatori, rispetto a chi richiede il voucher, è di uno su tre. (ANSA).