Coronavirus: morto ex sindaco Castelletto d'Orba

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 APR - Andrea Fornaro, sindaco di Castelletto d'Orba dal 1970 al 1980 è morto. A darne notizia l'attuale sindaco, Mario Pesce. "Castelletto - dice - perde una bella persona". Aveva 84 anni ed era stato ricoverato in ospedale perché positivo al coronavirus.

"Andrea, per tutti Andreino, è stato un amministratore equilibrato, colto e amante del bello nella musica come nell'arte. Ci mancherà tanto. Un abbraccio forte alle figlie che in pochi giorni si sono viste portare via entrambi i genitori", afferma Federico Fornaro, ex sindaco del paese in provincia di Alessandria e attuale parlamentare. (ANSA).