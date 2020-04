Coronavirus: Cirio,al via dal 4 maggio nuova normalità

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Parlare di normalità sarebbe imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, parla così della Fase 2. "Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come prima è il più grande errore che si possa fare - aggiunge in una video intervista all'ANSA -.

Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare".

Per il governatore del Piemonte, uno dei grandi insegnamenti di questa epidemia è che "non siamo supereroi e i soldi non bastano. Ci vuole la cultura della convivenza con un rischio grave come quello che stiamo vivendo, una cultura che deve insegnarci a vivere una nuova normalità, fatta di maggiore attenzione, evidentemente anche di minori contatti. Per un popolo mediterraneo come il nostro sarà senz'altro una privazione, ma la salute e la vita sono un bene primario".

(ANSA).