Caffè Vergnano porta a casa colazioni da bar

(ANSA) - TORINO, 16 APR - La colazione del bar, uno dei piacevoli riti persi con il lockdown, arriva direttamente a casa. A curare il servizio di consegna, disponibile dal 17 aprile inizialmente nel centro di Torino, è Caffè Vergnano con la sua apecar che porta a casa espressi, cappuccini, bicerin e brioche e a che lattine di caffè macinato 100% arabica.

L'Apecar è attrezzata con macchina professionale e sarà gestita dai baristi Caffè Vergnano per garantire un risultato uguale a quello del bar. "Sappiamo - spiega Carlona Vergnano - che la colazione o il caffè al bar è un rito per molti italiani e crediamo sia una delle abitudini che più mancano in questo momento di quarantena. Per questo, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge, abbiamo pensato di attivare questo servizio a domicilio che potesse, anche se in piccolo, dare un segnale di conforto e di normalità".

L'apecar Caffè Vergnano venerdì 17 sarà in zona Gran Madre, sabato 18 nel quartiere Santa Giulia, in entrambe le date dalle 8.30 alle 11.30- Nei giorni seguenti il servizio coprirà altre aree cittadine. La colazione si prenota chiamando o inviando un whatsapp al numero il 348 8902014; il pagamento è consentito sia in contanti sia attraverso la piattaforma online Satispay Maggiori informazioni e le zone coperte dal servizio si trovano sui profili social di Caffè Vergnano: Instagram: @caffevergnano1882; Facebook: @caffevergnano. (ANSA).