Studio Politecnico Torino domani in rete

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Lo studio del Politecnico per fare ripartire le imprese e dare il via alla Fase 2 sarà pubblicato da domani sul sito www.impreseaperte.polito.it. Il lavoro di oltre 200 pagine potrà quindi essere arricchito da contributi di tutte le realtà. "Sarà una specie di blog e potrà essere continuamente aggiornato. Cercheremo di trovare in ogni regione gli esperti che applichino il protocollo alle diverse realtà e aiuteremo le aziende che ci chiederanno una mano. Vogliamo tradurlo in inglese perché l'interesse è internazionale", spiega il rettore Guido Saracco. Il lavoro è stato messo a punto, in dieci giorni, da cinquanta esperti degli atenei piemontesi e dei centri di ricerca, coordinati dal Politecnico, con i rappresentanti di aziende e sindacati. Secondo lo studio, che sarà inviato al governo, i lavoratori avranno bisogno di un miliardo di mascherine al mese, 9 milioni di litri di gel igienizzante, 456 milioni di guanti. Il documento verrà testato su realtà come Rinascente, museo Egizio e Teatro Regio.