Regina Margherita, striscione pazienti Neuropsichiatria

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Stiamo lontani oggi per stringerci più forte domani" è la scritta a caratteri cubitali su uno striscione preparato dai giovani pazienti della Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino che è stato posto davanti all'ingresso principale del nosocomio.

Il progetto è stato portato avanti da 'Io sto con il Regina Margherita Onlus', da sempre vicina ai ragazzi della Neuropsichiatria. La Onlus ha voluto aiutarli a dar voce alla loro creatività, alla loro energia, al desiderio di guardare avanti con fiducia ad un mondo che si colora come un arcobaleno sul quale lasciarsi scivolare con gioia.

Sono state cucite lenzuola e, con i colori donati, i ragazzi del reparto hanno realizzato uno striscione che è un vero messaggio di speranza.

In una nota 'Io sto con il Regina Margherita Onlus' ringrazia i ragazzi, i loro genitori, gli educatori, la Direzione sanitaria, il Dipartimento Oirm, gli operatori Oss, gli infermieri e tutti quanti hanno contribuito a realizzare questo progetto. "E' stato possibile rendere concreto un desiderio che è anche un augurio", scrive la Onlus. (ANSA).