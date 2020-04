Maestra vince Sony World Photography Awards

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Roberta Sabrina Pantano, 46 anni, siciliana, residente a Torino da 26 anni, è tra i vincitori dei Sony World Photography Awards, uno dei più importanti riconoscimenti mondiali in campo fotografico. Roberta Sabrina Pantano, maestra elementare alla scuola Gabelli di Torino, è la prima classificata nella categoria Architecture (in tutto sono dieci categorie), grazie a uno scatto in bianco e nero realizzato a Fiumara d'Arte, in provincia di Messina. La foto rappresenta una piramide, monumentale scultura dell'artista Mauro Staccioli, che si trova nel comune di Tusa, in asse con il trentottesimo parallelo.

Come gli altri vincitori, selezionati da Sony tra migliaia di partecipanti, Pantano riceverà 5.000 dollari ed equipaggiamento tecnico.

"Avevo già partecipato al concorso l'anno scorso - racconta - ed ero arrivata nella short list dei finalisti con la foto di un funambolo scattata in piazza Castello a Torino. Ho sempre una macchina fotografica in borsa, fotografo quello che incontro, la bellezza può essere dietro l'angolo. Questa foto l'ho scattata durante una gita estiva con gli amici, ma non era tra quelle che avevo scelto per partecipare al concorso. Continuerò a fare fotografie senza montarmi la testa, con i piedi per terra e gli occhi rivolti al cielo. Tra le mie foto preferite ci sono le nuvole". (ANSA).