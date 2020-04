Coronavirus: Torino, il 25 aprile diventa una festa online

(ANSA) - TORINO, 15 APR - In emergenza Coronavirus anche il 25 aprile cambia volto e verrà celebrato a distanza grazie alla tecnologia. Città di Torino, Polo del '900, Museo Diffuso della Resistenza, Biblioteche Civiche, Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, in collaborazione tecnica con il Centro di Produzione Rai e il Consorzio Top-IX, hanno infatti deciso di organizzare per quest'anno una lunga maratona online per festeggiare quello che da sempre rappresenta un importante momento istituzionale di memoria e celebrazione collettiva.

Dalle 10 del mattino il sito del Comune, del Consiglio regionale e del quotidiano La Stampa si trasformeranno in una piazza virtuale nella quale ascoltare brani e racconti sulla Resistenza e la Liberazione dalla voce di protagonisti e storici, vedere filmati, ascoltare testimonianze e contributi di artisti e scrittori. E 'virtuale' sarà anche la tradizionale fiaccolata della sera del 24 aprile, che sarà sostituita da un flash mob al quale i torinesi sono invitati a partecipare esponendo il tricolore e accendendo una luce sui propri balconi o finestre. (ANSA).