Coronavirus, oltre 2mila vittime ma calano ricoveri

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Con i 95 i decessi di persone positive al Coronavirus comunicati questa sera dall'Unità di Crisi il Piemonte supera i 2mila morti (2.064) dall'inizio dell'emergenza. Ancora consistente l'aumento dei contagi, che sono 673 in più rispetto a ieri, per un totale di 18.466.

Calano, però, i ricoveri in terapia intensiva, che scendono a 358 (-11), mentre i guariti sono 1.628, 155 in più di ieri.

(ANSA).