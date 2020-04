Allarme bomba in casolare, ma era finto ordigno softair

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 15 APR - A passeggio con il cane in un bosco di Camagna Monferrato, un uomo ha dato l'allarme per avere notato, in un casolare abbandonato, un presunto ordigno lungo circa 25 centimetri e alto 10, con le sembianze di due panetti di esplosivo e un dispositivo elettronico con antenna per l'innesco. Ha dato l'allarme ai carabinieri inviando alcune foto fatte con il telefono cellulare. Avvisati anche gli artificieri della Polizia, la zona è stata raggiunta e isolata. Durante la perlustrazione per la bonifica, gli artificieri hanno notato diversi pallini utilizzati per il softair, il gioco basato sulla simulazione di azioni militari. E l'allarme si è ridimensionato: dagli accertamenti è emerso che alla fine di febbraio - prima che scattassero i divieti anti-Coronavirus - una società di Casale aveva organizzato una manifestazione di softair proprio lì.

Infatti, al termine delle operazioni, una volta smontato, l'ordigno si è rivelato finto. (ANSA).