Torino, ripreso servizio pacchi famiglia a poveri

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Cresce la carità sotto Pasqua, nonostante le criticità cagionate dalla pandemia. Dopo aver riaperto i battenti lo scorso 17 Marzo, la 'Mensa dei Poveri' di Via Belfiore 12 a Torino ha ripreso anche il consueto prezioso servizio settimanale - ogni sabato dalle ore 13.30 alle 16.00 - di distribuzione pacchi-famiglia ai nuclei familiari già censiti e abitualmente serviti dai volontari del 'Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus', associazione di volontariato e comunità di preghiera fondata dal sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari e ufficialmente riconosciuta dall'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia.

"Ringraziamo di cuore il Banco Alimentare e i numerosi benefattori di questi giorni difficili, proseguendo ancor più convinti e operosi nel servizio caritatevole quotidiano rivolto ai poveri torinesi, certi dell'aiuto che la Divina Provvidenza vorrà continuare a donarci", dichiara Maurizio Scandurra, giornalista e portavoce della mensa.

Per informazioni, contribuire con donazioni di alimenti e denato è disponibile l'infoline della segreteria del 'Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus' (telefono 375 6188246), anche via sms o Whatsapp, tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato. (ANSA).