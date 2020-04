Sfida benefica ultracycler, 350 km in casa

(ANSA) - IVREA (TORINO), 14 APR - Paola Gianotti, ultracycler italiana di Ivrea, famosa per record di ciclismo e innumerevoli iniziative di solidarietà, è pronta a una nuova sfida solidale: pedalare sula bici ferma in casa per 12 ore consecutive, con l'obiettivo di raccogliere fondi per un reparto di terapia intensiva. L'iniziativa si terrà il prossimo 18 aprile. Alle 9 la ciclista inizierà a pedalare per tentare di percorrere 350 chilometri in 12 ore. L'intero evento sarà in diretta sul suo canale ufficiale Facebook e sulla piattaforma Zwift, dove sarà possibile effettuare le donazioni. "Ho pensato a questa iniziativa dalla cantina di casa mentre mi stavo allenando - spiega Paola Gianotti - c'è tantissima necessità di reperire fondi per gli ospedali e per la terapia intensiva e voglio fare questa pedalata per raccoglierne il più possibile". Paola Gianotti è dal 2014 nel Guinness World Record per il giro del mondo in bici: ha percorso 29430 chilometri in 144 giorni.

(ANSA).