Piemonte, quasi 2000 vittime e 1500 guariti

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il numero delle persone morte con Coronavirus in Piemonte è sempre più vicino a quota 2000, dall'inizio dell'epidemia. I nuovi decessi comunicati questa sera dall'Unità di crisi regionali sono 93, dei quali 25 registrati oggi, e portano il totale a 1969. Cresce di 101 unità, rispetto a ieri, il numero dei pazienti dichiarati guariti, che ora sono complessivamente 1473; altri 1.266 sono "in via di guarigione', ma attendono ancora l'esito del secondo tampone di verifica.

Il totale delle persone finora risultate positive al Coronavirus è salito a 17.773, con un incremento di 527 rispetto a ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono 369, due in meno rispetto al dato di ieri, quelli in altri reparti in tutto 3.335. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.361 I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 74.060 di cui 38.086 risultati negativi. (ANSA).