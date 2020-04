Gruppo Marazzato sostiene Asl e mense dei poveri

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il Gruppo Marazzato, azienda vercellese leader nel settore ambientale, è capofila della raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfundin Gofundme.com, destinati alle ASL di Alessandria, Casale Monferrato e Tortona, Aosta, Biella, Ivrea (Torino), Novara, Vercelli e la ASLTO5. Il gruppo industriale, inoltre., sostiene una serie di mense sociali: 'Tavola Amica' di Aosta, Alessandria e Ivrea gestite dalla 'Caritas', 'Il Pane quotidiano' di Biella, la mensa dei Frati Cappuccini San Nazzaro della Costa di Novara, la mensa dell'Associazione Don Luigi Longhi Onlus di Vercelli e la 'Mensa dei Poveri' di Torino del 'Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus' di Don Adriano Gennari".

Testimonial della campagna la cantante Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar, e il cantautore Andrea Mingardi: "due grandi bolognesi dal cuore generoso innamorati del Piemonte e Valle D'Aosta, che ringraziamo per i video rilasciati sul nostro canale YouTube per invitare tutti a contribuire", concludono i fratelli Marazzato, titolari dell'azienda. (ANSA).