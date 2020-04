'Evasi' da quarantena scoperti dal drone in riva al fiume

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 APR - L'utilizzo dei droni, avviato in occasione delle festività pasquali, ha consentito alla Polizia Municipale di Alessandria di avvistare 3 persone che si aggiravano sugli argini del fiume Bormida violando le norme previste per contenere il contagio da Coronavirus. I trasgressori sono poi state individuati dagli agenti 'Bike Patrol' impiegati in bicicletta, affiancati alle pattuglie in moto - inviati sul posto. Dagli accertamenti è emerso che una delle 3 persone è risultata positiva al Covid-19 e che le altre 2 erano in quarantena domiciliare. Tutte sono state denunciate.

Nel corso del fine settimana, ad Alessandria sono state identificate complessivamente 85 persone e controllati 97 esercizi commerciali; 11 le violazioni amministrative contestate. (ANSA).