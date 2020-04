Coronavirus: Nestlé dona 1.500 uova pasqua a Questura Torino

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Più di millecinquecento uova di Pasqua sono state donate dalla Nestlé alla questura di Torino.

Il gesto si inserisce nel solco della collaborazione avviata dall'azienda con la polizia postale per una serie di progetti di legalità, ma si è caricato di significati anche in relazione alla questione Coronavirus.

Il questore, Giuseppe De Matteis, ha destinato le uova "ai figli delle donne e degli uomini della questura - si legge in una nota - con la speranza di suscitare un sorriso in questi giorni in cui le loro mamme e i loro papà affrontano un arduo compito istituzionale determinato dalla grave emergenza epidemiologica". (ANSA).