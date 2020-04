Droga: spaccia da casa, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - TORINO, 13 APR - I carabinieri di Castiglione Torinese hanno arrestato un italiano di 21 anni, residente a Settimo Torinese, per spaccio di droga. Da casa, secondo le indagini, il ragazzo gestiva un traffico di sostanze stupefacenti.

A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 380 grammi di marijuana, sette panetti di hashish per un peso complessivo di 680 grammi, materiale per il confezionamento della droga e quasi 1.300 euro in contanti.

Al ragazzo, disoccupato, sono stati concessi gli arresti domiciliari. (ANSA).