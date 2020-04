Coronavirus: Piemonte, di nuovo in calo ricoverati intensiva

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Sono 371 i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, dieci in meno rispetto a ieri. Secondo quanto reso noto dall'Unità di crisi regionale, il dato torna dunque a calare dopo lo stop di ieri, quando i ricoveri erano rimasti gli stessi del giorno prima. Rallentano le guarigioni, comunque in aumento: sono 1.372, 74 in più di ieri, con altri 1.219 "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.

I decessi di persone positive al Covid-19 comunicati oggi sono invece 88, undici in meno rispetto a quelli comunicati ieri. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 1.876. Quanto ai contagi, quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 513, che portano il totale a 17.246. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 71.615 di cui 37.200 risultati negativi. (ANSA).