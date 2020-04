Aggressione a colpi martello, quattro arresti a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Quattro cittadini romeni, tra i 32 e i 51 anni, sono stati arrestati dalla polizia per tentato omicidio. Sono accusati di avere aggredito un marocchino di 36 anni, irregolare e senza fissa dimora, procurandogli ferite giudicate guaribili in novanta giorni con un martello e una spranga di ferro.

La violenta aggressione lo scorso 4 aprile, in una fabbrica abbandonato di via Fossata. I quattro si sono introdotti nell'edificio fingendosi poliziotti per poi colpire ripetutamente la vittima e fuggire. Le indagini immediate delle volanti e della squadra mobile hanno appurato che la sera prima c'era stato un litigio tra il marocchino, ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco inizialmente in prognosi riservata, e un romeno di nome Gheorghe.

Le indagini, coordinate dal pm Arnaldi di Balme, hanno permesso di identificare i quattro romeni e di raccogliere nei loro confronti elementi tali da procedere al loro fermo. Gli accertamenti proseguono per stabilire le cause del litigio e dell'aggressione. (ANSA).