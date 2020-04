In casa e senza propri cari, la triste Pasqua dei bambini

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "E' Pasqua e voglio pranzare coi nonni, altrimenti non mangio". Il bambino dell'ultimo piano piange e non si dà pace di dover restare ancora chiuso in casa.

Dall'ultima volta che è uscito è passato più di un mese, i compagni di scuola sono diventati un video sul tablet e anche oggi che è festa, e c'è il sole, il suo cielo è il soffitto.

"Vedrai che quest'estate faremo tante cose belle", prova a rassicurarlo il padre. Ma non c'è niente da fare: seduto sulle scale del condominio, in una zona popolare di Torino, stringe le scarpe da ginnastica in mano e minaccia di andare. "Io esco, adesso basta...".

La Pasqua dei bambini è questa, sigillata dal coronavirus come i giochi dei giardini che nessuno più frequenta. "Io vado", ripete il bimbo dell'ultimo piano e non c'è nulla da fare per consolarlo. "Quest'estate? Quest'estate non faremo nulla, non andremo in vacanza e non ci sarà più nessuna persona", urla e piange, piange e urla e hai un bel da dirgli che "la salute è la prima cosa, che l'importante in questo momento è star bene e che per riuscirci non bisogna muoversi", come gli ripete il padre.

"Lo dicono anche alla televisione, devi avere pazienza", prova a fargli notare anche la mamma.

Niente da fare, il bimbo continua a piangere e urlare, a urlare e a piangere. Il coronavirus è anche la lontananza dei propri cari, i posti vuoti attorno alla tavola apparecchiata e quegli abbracci che nessuna tecnologia può sostituire. "Io vado", ripete il bambino... (ANSA).