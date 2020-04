Coronavirus: Piemonte studia riapertura attività produttive

(ANSA) - TORINO, 12 APR - La giunta regionale del Piemonte ha avviato un confronto col Politecnico di Torino e le categorie, settore per settore, per definire un documento da proporre al governo ed essere pronti, non appena le condizioni lo consentiranno, con un piano di riapertura delle attività produttive nel rispetto della sicurezza. Lo rende nodo la Regione, precisando che un nuovo incontro è già stato fissato per la giornata di martedì.

"Capiamo bene la difficile situazione che stanno vivendo i nostri commercianti - sottolinea l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio -, ma le esigenze di tutela della salute ci impongono queste scelte.

Non li lasceremo però soli, non soltanto sostenendoli in ogni forma di vendita a domicilio oggi, ma soprattutto con misure economiche specifiche di risarcimento per chi, come loro, ha subito insieme alla chiusura anche la concorrenza della grande distribuzione". (ANSA).