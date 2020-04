Ma intanto proroga le misure del rigore

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Oggi è un giorno che abbiamo sempre vissuto come una festa e so che per tutti è un grande sforzo continuare a mantenere e rispettare la linea del rigore, ma è l'unico modo per non vanificare i sacrifici fatti finora".

Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che - dopo aver convocato la giunta regionale - firmerà nelle prossime ore la proroga delle misure in questo momento in vigore fino al 3 maggio. Restano quindi chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia.

(ANSA).