Carabinieri sulle strade del Torinese, controlli rafforzati

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Controlli dei carabinieri rafforzati, anche nell'area metropolitana di Torino, per verificare il rispetto delle misure anti coronavirus. Sono 325 le pattuglie delle Stazioni e dei Nuclei Radiomobile dell'Arma dislocate in tutto il territorio, e operative nell'arco delle 24 ore, dal comandante provinciale, colonnello Marco Rizzo.

Il piano è stato predisposto in particolare per impedire i trasferimenti tra comuni differenti, verso le seconde case, ma i controlli riguardano anche aree verdi, parchi e sentieri. Ad affiancare i militari in uniforme anche il personale in borghese del nucleo investigativo e di quello operativo delle 11 compagnie, che si concentrerà sulla prevenzione e contrasto di eventuali episodi delittuosi. (ANSA).