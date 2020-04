Bruciano rifiuti campo nomadi Asti, Conapo 'rischiamo vita'

(ANSA) - ASTI, 12 APR - Vasto incendio di rifiuti nella notte nel campo nomadi di via Guerra, ad Asti. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi. Per domare le fiamme hanno lavorato fino a questa mattina per mettere in sicurezza l'area.

"Continuiamo a rischiare la vita ogni volta che andiamo in quel campo a spegnere roghi" afferma il segretario provinciale Conapo, Mirko Canicattì. Spesso trovano anche bombole di gpl che potrebbero esplodere. "Prenderemo presto una posizione - aggiunge - su questi casi che continuano a verificarsi, poichè temiamo troppo spesso per la nostra vita ogni volta che dobbiamo intervenire in quell'area". (ANSA).