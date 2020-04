Unità di crisi, in Piemonte fatto impossibile

(ANSA) - TORINO, 11 APR - "Nell'emergenza si fa l'impossibile per risolvere i problemi, ma purtroppo non si fa mai abbastanza. Per quanto ci si impegni, è impossibile risolvere tutti i problemi, ma l'impegno dell'Unità di crisi è costante e i risultati ci sono". Vincenzo Coccolo, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus in Piemonte, ha aperto così la videoconferenza convocata per fare il punto sulle attività svolte fino ad oggi nella Regione.

"Ci sono state critiche all'operato dell'unità di crisi - ricorda Roberto Testi, presidente del Comitato tecnico scientifico -. Una emergenza come questa nessuno se la poteva immaginare, si è dovuto adattare strategia giorno dopo giorno.

Sono arrivate critiche che mi hanno fatto male, perché arrivate da colleghi medici dai quali non me l'aspettavo. Ci siamo sentiti colpiti alle spalle da chi avrebbe dovuto essere con noi a combattere". (ANSA).