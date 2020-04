Ancora morti e contagi in Piemonte, 1.180 guariti

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Sono 98 le persone positive al coronavirus, in Piemonte, la cui morte è stata comunicata questa sera dall'Unità di crisi regionale. Si tratta del secondo dato più alto, dopo il record di ieri, dall'inizio dell'emergenza.

Balzo in avanti anche dei contagi, che dall'inizio dell'emergenza hanno raggiunto quota 16.109, 697 in più rispetto a quelli comunicati ieri sera.

In aumento, però, anche il numero dei guariti: sono 159 in più, rispetto ai 156 di ieri e ai 133 dell'altroieri, per un totale di 1.180. Altri 1.075 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. Altro dato positivo il calo ormai costante dei ricoverati in terapia intensiva: sono 381 contro i 394 di ieri e i 398 di giovedì.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 65.391 di cui 34.220 risultati negativi. (ANSA).