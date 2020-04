Teatro: Regio Torino compie 47 anni, gli auguri sul web

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Per il giorno del suo 47/o compleanno, il 10 aprile, il nuovo Teatro Regio di Torino, rinato nel 1973 con i famosi Vespri siciliani che inaugurarono la nuova sala progettata da Carlo Mollino, ha ricevuto decine di auguri da direttori d'orchestra, cantanti, artisti e amici, che il teatro ha deciso di mettere sul sito per condividerne lo spirito positivo e affettuoso.

"Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di auguri dagli artisti che in questi anni hanno contribuito a rendere grande il nostro Teatro e ad accrescerne il valore artistico - scrive il Regio in una nota - ogni messaggio ci ha regalato affetto, vicinanza e solidarietà, ci ha commosso e ci fa sentire parte di una grande famiglia".

Tra i direttori che hanno fatto gli auguri di riapertura e successo futuro al teatro lirico torinese, ci sono i maestri Gianandrea Noseda ed Evelino Pidò, tra i cantanti Ambrogio Maestri, Antonio Siracusa, Carlo Alvarez, Carmela Remigio.

(ANSA).